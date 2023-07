I giovani vedono nell’ambiente un bene comune

Vincenzo

Pardini

Da un’ indagine dell’istituto "Demopolis" promossa dalla Provincia, e presentata nei giorni scorsi a Palazzo Ducale, è emerso che i nostri giovani sarebbero molto attenti e sensibili al rispetto dell’ambiente. Una gran bella notizia, che fa sperare in un futuro che sappia tutelare al meglio la natura in ambito floreale e faunistico. Ma, per ottenere questo, pensiamo che i giovani dovrebbero riscoprirne le manifestazioni più riposte. Guardare e ammirare un paesaggio o un tramonto, può contribuire a farcene sentire partecipi come ci appartenessero da sempre, ma non basta per capire e amare la natura, con la quale bisogna riuscire a instaurare un dialogo intimo, immergendoci nella sua parte più viva e vera. Momenti in cui occorre saperci distaccare dal mondo che ci circonda, fatto di caos, di inquinamento e di obbrobri vari e dedicarci interamente a capire le leggi di un bosco o quelle della riva di un fiume, mettendone a confronto le differenze anche acustiche, così come sanno fare poeti, pittori e musicisti. Non sarebbe quindi sbagliato che i nostri giovani leggessero i poeti, ammirassero opere pittoriche e ascoltassero musica. In quelle parole, colori ed echi, che gli artisti hanno tratto dalla natura, siamo convinti che troverebbero il modo migliore per capire sé stessi e l’ambiente.