I giovani e la salvezza dell’ambiente “Abbiamo delle responsabilità e ne siamo più che consapevoli“

E’ terminato, ieri, nel giorno di San francesco, il ‘Tempo del creato‘ con un evento spettacolare e sensibilizzante al quale hanno partecipato oltre 500 ragazzi delle scuole lucchese. E’ stato un ‘tempo‘ in cui le comunità cristiane sono state chiamate ad attivarsi per diffondere nella società attenzione alla sostenibilità ambientale; è durato un mese e ha promosso molte iniziative sul nostro territorio.

Ieri siamo andati all’auditorium di San Romano dove si è ritrovata gran parte delle scolaresche provenienti dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa dell’arcidiocesi di Lucca: liceo scientifico Vallisneri, Isi Pertini, liceo Byron e Internazionale, liceo scientifico Barsanti e Matteucci, le scuole medie internazionali, la primaria Dante Alighieri e Pascoli, la primaria paritaria S. Dorotea.

"La sensibilità e il servizio alla società sono gli aspetti che stanno a cuore alla Chiesa - ha detto l’arcivescovo Paolo Giulietti – ed importante, come in questa giornata speciale per la Chiesa, il giorno di san Francesco, i giovani siano completamente coinvolti su temi fondamentali per la crescita della società di oggi, aprendo gli occhi su una questione già loro a cuore".

La giornata conclusiva è stata organizzata per vivere una giornata ecologica, con laboratori sensoriali, per grandi e piccoli; meeting, riflessioni, collegamento con il mondo del cinema. Sentiamo come è andata dalle voci dei protagonisti.

“È bello che vogliano trasmettere un messaggio così sensibile paragonandolo a fatti reali e soprattutto al mondo del cinema così che tutto sia molto più chiaro e che si riesca pienamente a percuotere il messaggio. Siamo una generazione che si prenderà sulle spalle il lascito di chi prima di noi non è riuscito a far molto, quindi le responsabilità sono tante ma noi ne siamo più che consapevoli“, è l’opinione di Rebecca Rotondo. Alla quale fa eco Giulia Giusti: "È importante riuscire a sentirci partecipi di una cosa così grande e importante, il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità sono temi che ci toccano, e grazie anche ad eventi come questo riusciamo a prendere consapevolezza della strada da percorrere". Irene Alessandrini aggiunge: "Tutto è stato ricollegato alla fede, e al discorso iniziale del vescovo, anche tramite gli spezzoni del film ‘Into the wild’ la riflessione fatta dopo era completamente inerente al rapporto tra uomo e natura e quanto la fede a volte possa aiutare nel percorso per migliorarsi".

In chiusura Matteo Isola riflette: "È stato coinvolgente partecipare ad un tipo di evento del genere, approfondendo su più aspetti ci si rende conto della realtà in cui viviamo".

Rebecca Graziano