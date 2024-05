I giovani a scuola di soccorso. Misericordia di Marlia in piazza

Sensibilizzare i giovani alle pratiche che possono salvare vite nei vari settori: soccorso, Protezione Civile ed altro. Soccorrere per imparare è il titolo dell’iniziativa che si prefigge questo obiettivo e che è programmata per domenica a Marlia, organizzata dalla Misericordia per insegnare ai più piccoli l’importanza e le tecniche del soccorso, con un occhio di riguardo anche per i grandi.

L’evento si svolgerà in piazza del mercato, dalle 9,30, e sarà un giorno di divertimento educativo. Verranno allestiti vari percorsi didattici, attentamente suddivisi per fasce d’età, così da garantire un approccio su misura per ogni piccolo partecipante. Gli itinerari includono attività come collaborazione con l’unità cinofila: i piccoli potranno interagire direttamente con i cani addestrati, imparando l’importanza del lavoro di squadra con gli animali.

Previste simulazioni con la Protezione Civile: esperienze pratiche per comprendere come operano i soccorritori durante le emergenze. Giochi di ruolo, per imparare giocando a gestire le situazioni di emergenza. Per gli adulti, non mancheranno sessioni informative su come effettuare le manovre di primo soccorso pediatrico, fondamentali per garantire la sicurezza dei bambini in caso di necessità. La manifestazione aprirà i battenti alle 9,30 con il primo gruppo di percorsi guidati. Altri gruppi seguiranno alle 10:30, 11:30, 14:30, 15:30 e 16:30, permettendo a tutti di partecipare. "Non è solo un’opportunità per divertirsi e imparare – spiegano dall’Arciconfraternita - ma rappresenta anche un momento di crescita e di sensibilizzazione su temi di fondamentale importanza come la sicurezza e il primo soccorso.

E’ un modo per i bambini di guadagnare fiducia nelle proprie capacità di reagire positivamente in situazioni difficili. Una occasione per tutta la famiglia per trascorrere una giornata diversa, educativa e divertente. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito della Misericordia di Marlia o contattare direttamente l’organizzazione. Una iniziativa che vuole coinvolgere tutta la comunità. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito della Misericordia di Marlia.

Massimo Stefanini