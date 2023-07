“I giorni di San Paolino“ Le Contrade protagoniste

Al via “I Giorni di San Paolino“, l’insieme di iniziative ogni anno dedicate al patrono della città promossa dall’amministrazione comunale, in programma da oggi a domenica 16 luglio, che vedrà protagoniste le Contrade San Paolino. Ad inaugurare le manifestazioni oggi alle 21 in piazzale Arrigoni sarà la Parata di San Paolino, a cura degli Sbandieratori e Musici città di Lucca. L’associazione delle Contrade San Paolino entrerà in scena martedì 11 luglio sfilando nella Luminara di San Paolino nata con le Contrade San Paolino nel 1994, insieme alle altre associazioni, per un totale di quasi 200 figuranti in costume. Il corteo storico con partenza alle 20.30 da piazzale Verdi attraverserà via San Paolino, le vie del centro fino a piazzale Arrigoni. Qui alle 21 circa avverrà la Lettura del Bando per il Palio di San Paolino del giorno successivo e la Benedizione del Palio e dei gruppi storici che collaborano alla realizzazione delle celebrazioni: Contrade San Paolino, Sbandieratori Lucca, Compagnia Balestrieri e Historica Lucense. A seguire, le esibizioni dei gruppi.

Mercoledì 12 luglio, giorno di S.Paolino, la giornata si aprirà alle 10.30 con la solenne messa Pontificale nella Basilica di San Paolino, per proseguire alle 12 al baluardo San Donato con la Prima Gazzarra di San Paolino. Dalle 15 alle 19 in San Paolino, due balestrieri delle Contrade San Paolino in costume veglieranno le spoglie del patrono. Alle 21.30, in piazzale Arrigoni, il Palio di San Paolino che vedrà sfidarsi i migliori balestrieri lucchesi delle Contrade San Paolino e della Compagnia Balestrieri.