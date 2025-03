I giorni di Lucca Collezionando . Parte in quarta il festival vintage. Spazio a fumetti ed eventi culinari

È partita con il botto la nona edizione di Lucca Collezionando. Ieri mattina, al Polo Fiere, tra il calore degli appassionati e il fascino intramontabile del fumetto vintage, il sindaco Mario Pardini ha tagliato il nastro inaugurale insieme a Nicola Lucchesi presidente di Lucca Crea, Emanuele Vietina direttore generale e Raffaele Domenici della Cassa di Risparmio di Lucca. Tra le prime emozioni della giornata, l’omaggio a Roberto Bonadimani, leggenda della fantascienza italiana, che ha visto il suo nome scolpito nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Un riconoscimento che conferma la centralità di Lucca nel panorama fumettistico italiano.

Ma non solo tavole e inchiostro: Lucca Collezionando è anche cuore e solidarietà.

L’evento ha rinnovato il suo sostegno al reparto di pediatria dell’Ospedale San Luca, grazie alla collaborazione con Area Performance Onlus. Un segnale concreto di come l’arte possa farsi veicolo di aiuto e vicinanza. Spazio al gusto con ’’Cavolo che Fico’’, il progetto culinario dello chef stellato Cristiano Tomei. Sapori intensi e storie disegnate si incontrano. Oggi il gran finale di Lucca Collezionando, alle 13:30, nella Sala Alfredo Castelli, si assegnerà per la prima volta il Premio alla Satira ’’Città di Lucca – Ettore Borzacchini’’, un tributo al talento di Giorgio Marchetti. Gli incontri con gli autori proseguono a ritmo serrato: tra i più attesi, Dany Orizio e Alice Milani, autrice del poster ufficiale della manifestazione, che parlerà del suo lavoro e dell’evoluzione del fumetto in Italia. Da non perdere anche l’appuntamento con i Fumetti Marvel e per i fan del Giappone, spazio ai grandi classici e alle rarità del settore.

Rebecca Graziano