I fuochi “bagnati“: "Peccato per il meteo ma impossibile rinviarli"

Fuochi d’artificio a Santa Croce sotto la pioggia: belli comunque o si dovevano rinviare? Sui social impazza il dibattito. Abbiamo chiesto al Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi, esplosivista qualificato, un parere tecnico.

Sui “social” c’è qualche polemica sulla pioggia battente e sull’opportunità di un rinvio… "Indiscutibilmente per questa occasione, abbiamo collaudato i nuovissimi “Fuochi bagnati”. C’è poco da fare, la pioggia poco prevedibile con precisione, ha impedito la dispersione dei fumi e conseguentemente il ristagno in quota, complice la mancanza di vento. È vero, io ero sulla salita di San Frediano sotto un vero e proprio nubifragio e alcuni fuochi si vedevano un po’ diradati. Ma tutti gli altri si sono potuti godere appieno, come testimoniato dalle numerose foto e dai commenti che ho rilevato. Specialmente nella zona oltre il fiume e chi era posizionato ai lati delle Mura ha potuto assistere a tutto lo spettacolo completo. Per la prima volta una lunga batteria di ben sette postazioni è stata perfettamente gestita sotto un diluvio universale dal pirotecnico Diego, senza il minimo problema".

Una domanda che molti hanno fatto: non era il caso di sospenderli e rinviarli? "La domanda è legittima, ci mancherebbe altro. In realtà l’operazione di rinvio non è così semplice; anzi, di contro, è assai pericolosa! C’è un momento preciso nel quale si decide se procedere o meno; in questo momento gli artifizi non sono ancora stati inseriti nei mortai e collegati tra loro; si può annullare, si ricaricano i materiali sui mezzi e si rientra in deposito per poi reiterare l’operazione. Ma dal momento successivo, nel quale il pirotecnico assembla le batterie, carica i tubi di lancio, collega gli inneschi, è assolutamente vietato e pericolosissimo il successivo disinnesco e smontaggio! Si rischia un’esplosione e una tragedia. Forse questo dettaglio operativo di sicurezza sfugge a chi non conosce la normativa. L’alternativa è distruggerli versando acqua nei tubi; la polvere nera è igroscopica e si scioglie da sé. A quel punto tanto vale spararli, no?".

C’è anche una questione burocratica? "Certo. Cambiare la data comporta una successiva serie di permessi e autorizzazioni incredibili. Questura, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino del Serchio, Amministrazione Comunale, Antincendio boschivo, e infine anche il Controllo del traffico aereo di Pisa che emette un avviso ai piloti chiamato NOTAM. Un carteggio burocratico decisamente “importante” e che non sempre è possibile ottenere in tempi rapidi; in genere occorre non meno di un mese. Tenga conto che il pirotecnico Diego Barsotti, peraltro colpito da un tremendo lutto familiare il giorno prima, non ha voluto mancare al suo impegno, e alle 6 del mattino era già sul posto a tagliare l’erba e montare i supporti dei tubi".

Ma lo spettacolo è stato bellissimo lo stesso come testimoniano tante persone. "I fuochi la sera del 13 sono sempre stati fatti, con questa e con tutte le precedenti Amministrazioni; non mi pare che prima non li facessero. Solo in occasione della tragedia di Via Vittorio Veneto furono giustamente e doverosamente annullati, ma l’incidente avvenne alcuni giorni prima e quindi c’era tutto il tempo materiale per poterlo fare".

Grazie per queste spiegazioni tecniche, ma qualcuno rileva anche il fastidio agli animali. "Il dissenso e la critica fanno parte del percorso civile di una comunità, e ci mancherebbe altro! Cerchiamo però di non cadere nella faziosità inutile. Non serve. Abbiamo cercato con degli sforzi tecnici davvero incredibili di limitare al massimo questo disagio; io abito in centro storico e il mio cane e il mio gatto non hanno avuto alcun disagio; ma se è accaduto in qualche caso, cercheremo ancora di far meglio; è anche vero che una frittata senza rompere le uova… non si riesce a fare. Una minima residua rumorosità, ancorché attenuata, ci sarà sempre".

E’ vero che si stanno studiando novità significative? "Beh, la nuova frontiera degli spettacoli notturni è l’impiego dei piccoli droni elettrici luminosi con i quali comporre perfette figure nel cielo, senza rumore né pericolo. E Diego Barsotti si sta preparando in tal senso...".

P.Pac.