I francobolli di “Puccini“ in mostra al Giglio. L’ingresso è libero

Prosegue fino al 6 gennaio nella biglietteria del Teatro del Giglio la mostra “Il romanzo della vita di Giacomo Puccini attraverso la filatelia” un viaggio fra le preziose opere della filatelia internazionale dedicate al compositore lucchese. Centinaia di francobolli da collezione, vere e proprie opere d’arte in miniatura che parlano della fama di uno dei massimi musicisti della storia e della popolarità delle sue opere. L’esposizione è stata realizzata in collaborazione fra Fondazione Giacomo Puccini – Puccini Museum - Casa Natale, Teatro del Giglio con il patrocinio del Comune di Lucca con i pezzi provenienti dalla collezione di Fabrizio Fabrini e è visitabile ad ingresso libero dal mercoledì al sabato con orarario 10.30-13 e 15.30-18 esclusi i giorni di festività natalizia. Al bookshop del Puccini Museum sono disponibili le cartoline speciali con il nuovo francobollo e l’annullo per il centenario.