I fiori dell’Anpi al Real Collegio ”Foibe, tutto il peggio che una guerra provoca“

L’Anpi affronta il Giorno del Ricordo fornendo il proprio contributo di analisi dal punto di vista storico e politico. "Anpi – spiega il presidente Romano Zipolini – riconosce senza alcuna reticenza l’orrore per le foibe e per la sorte delle sue vittime, unitamente al dramma dell’esodo di tanti italiani e guarda con compassione e rispetto tutti gli innocenti colpiti da questa sciagura, parte drammatica della ancor più tragica e complessa vicenda del confine orientale".

Prosegue Zipolini: "Stamani al Real Collegio (ieri perr chi legge, ndr) in questo luogo di accoglienza, pone dei fiori perché “accoglienza” è una parola che oggi rappresenta concretamente i dettami della Costituzione che, in questi tempi di migrazioni, per guerre, fame, sopravvivenze negate, costituisce un’ancora di salvezza".

Zipolini, inoltre, afferma che "la drammatica vicenda delle foibe si caratterizza come un’esplosione di forza brutale, che fu l’esito di uno straordinario laboratorio di violenza quale è stato il fascismo di confine, dal 1919 in poi, fino all’invasione della Jugoslavia del 6 aprile 1941, quindi al dominio nazista sul litorale adriatico". Anpi non si nega a una lettura storica, affidandosi anche alle parole dello storico Alessandro Barbero che ha ribadito più volte che "l’istituzione della Giornata del Ricordo, non può diventare una tappa della falsificazione della storia da parte neofascista".

L’Anpi di Lucca, così, chiarisce bene la propria posizione e affida "alla ricerca storica e non alla momentanea prevalenza di ideologie politiche, che distorgono la verità, costituita con il sacrificio di moltitudini di donne e uomini, pretendendo di sostituirla con una memoria di banalizzazioni, polemiche, faziosità, in una ricostruzione operata ad arte".

L’associazione dei partigiani, conclude appellandosi ad un principio da tenere sempre presente, la verità storica, affermando che l’associazione "da anni ha aperto una nuova pagina che evidenzia la gravità degli eventi delle foibe e dell’esodo e restituisce, nella sua interezza, verità storica al dramma delle terre di confine e del più ampio territorio slavo e le incancellabili e criminali responsabilità – termina la nota – del fascismo e del nazismo che hanno dato causa a tanta sofferenza".

Una presa di posizione che se da un lato non rinnega gli eventi, dall’altro li analizza attraverso lo scenario geopolitico di quegli anni, mettendo al bando la forma, come detto, retorica e faziosa.

Maurizio Guccione