I Duran Duran al Summer. Il ritorno a Lucca della band che ha segnato un’epoca

Quattordicesimo nome per il cartellone del Lucca Summer Festival 2024. Ed è un altro nome illustrissimo, quello dei Duran Duran, che si esibiranno sul palco di piazza Napoleone domenica 21 luglio alle ore 21. Biglietti in pre-sale su www.r101.it dalle ore 10 di mercoledì 31 gennaio alle 23.59 di giovedì 1° febbraio e in vendita generale su TicketOne e alla biglietteria del Teatro del Giglio da venerdì 2 febbraio alle ore 11. L’edizione 2024 del Summer vedrà così il ritorno della band inglese a distanza di dodici anni, sulle ali di un successo che non ha conosciuto flessioni nel corso degli anni e che si è rinnovato anche con il più recente lavoro firmato Duran Duran, “Danse macabre“, uscito nell’ottobre 2023 e subito in testa alle classifiche in tutto il mondo.

Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2022, i Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, oltre ad aver piazzato 18 hits nelle classifiche americane e 21 hits nella Top 20 britannica. Tra i vari premi e riconoscimenti, due Grammy® Awards, due Ivor Novellos, due Brit Awards (tra cui “Outstanding Contribution to Music” nel 2004) e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Hanno scritto l’unico brano di James Bond che abbia raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti, mentre David Lynch ha diretto il loro film concerto. Si possono sentire loro sample in canzoni di moltissimi artisti, da The Notorious B.I.G. ai 5 Seconds of Summer e in cover tributo di Muse, Deftones e altri.“Rio“ è stato inserito tra i “100 Greatest British Albums” di Q, nei “100 Greatest Albums of All Time” di NME e nei “Top 100 Albums of the 1980s” di Pitchfork.

Grazie alla loro inclinazione e al loro talento per la moda, la musica non è mai stata la stessa dopo la loro comparsa. Il loro impatto come icone di stile è stato ben documentato da WWD, Vogue e altri. Tra gli spettacoli che hanno registrato il tutto esaurito in tutto il mondo, “Future past“ del 2021 ha visto il gruppo ottenere ampi consensi da Salon, Rolling Stone e altre testate importanti.

Per tutta la loro incredibile carriera, iniziata a Birmingham nel 1978, i Duran Duran si sono sempre divertiti “nell’ombra”, giocando con gli estremi artistici, estetici ed emotivi. Per quanto si possa ballare e gridare al canto senza tempo di “Hungry Like the Wolf“, “Ordinary World“ o “Rio“, la cosa più naturale è farlo sotto le luci della notte.

Icone e, perché no, anche sex symbol degli anni ’80, i Duran Duran hanno saputo, soprattutto grazie ai loro irresistibili live, conquistare anche le generazioni successive, che riconoscono a Simon LeBon e soci una grande coerenza intellettuale e la capacità di adattarsi ai tempi. Non prendete impegni per il 21 luglio, il divertimento è garantito.

Paolo Ceragioli