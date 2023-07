I dubbi di Rontani sulla riapertura della piscina di Capannori a settembre

"Il 4 settembre secondo il Comune riaprirà la piscina comunale di Capannori, chiusa da maggio 2022: siamo a 44 giorni da quella data e servono 45 giorni di lavoro e 30 per eventuali collaudi, considerando che anche gli spogliatoi sono da sistemare?". Il dubbio lo pone Paolo Rontani, ex consigliere comunale: "Come si fa a dichiarare che “gli interventi di riqualificazione e sicurezza“ di questa struttura “sono in corso“, quando quelli di cui al mega progetto, approvato nel 2020 per 420.000 euro e appaltati al Consorzio Artigiani Romagnolo per 233.369,90 euro, sconto del 21,57%, nell’aprile maggio 2023 sono stati bloccati per scarsissima realizzazione? E quali lavori, ad oggi, sono in corso, se il nuovo progetto di interventi sulla copertura è stato approvato il 29 giugno scorso, la gara d’appalto risulta fatta addirittura il 30 (stavolta con giusta offerta di sconto, pari a 6,5749%) con affidamento alla ditta Gabrielli di Bagni di Lucca, che eseguirà le opere per l’importo complessivo di 88.440,87 euro? Tuttavia, i lavori devono iniziare dopo il rilascio delle autorizzazioni, i controlli di legge e la stipula del contratto. Il capitolato di questa gara, nel cronoprogramma prevede 45 giorni".

"Per concluderli però ce ne dovrebbero essere altri 3060, per successive verifiche e collaudi. Con determinazione 14 luglio, scopriamo che pure gli spogliatoi - prosegue Rontani - sono ancora tutti da sistemare. Siamo ad oltre metà luglio, le ferie di Ferragosto renderanno difficile la disponibilità dei materiali". Massimo Stefanini