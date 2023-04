I dubbi da sciogliere sui corridoi ecologici

A proposito di ambiente e pollice verde, l’avvio di VerdeMura porta inevitabilmente alla mente il discorso sui tanto discussi corridoi ecologici sugli spalti. L’amministrazione, nel rispondere alle accuse, ha menzionato un progetto completamente nuovo, in coerenza con la famosa discontinuità, e già in cantiere, che tra l’altro sarebbe stato avviato settimane fa, di cui però si sa ancora poco: ovvero che interesserà il tratto tra porta Elisa e porta San Jacopo e che prevederà una parte didattica, con tanto di visite guidate da effettuare con l’Orto botanico. Sulle tempistiche e i dettagli c’è ancora del mistero. Tant’è che Ilaria Vietina ha presentato un’interrogazione con cui chiede al sindaco "Una informativa più puntuale su cosa intendono fare - scrive - Chi sono i consulenti di cui si è avvalsa l’amministrazione per la decisione di ridurre il corridoio ecologico rimuovendo il tratto da Porta Elisa e Porta San Pietro? Con quale procedura sono stati selezioni e quali pareri e relazioni hanno prodotto? Perché non ha reso pubblico il nuovo progetto dato che dichiara essere stato avviato da settimane? E sulla base di quali considerazioni ha deciso di modificare il progetto in essere dal 2020?".

I tempi per i particolari evidentemente non sono ancora maturi perché se l’assessore all’ambiente Cristina Consani, ieri (all’inagurazione di VerdeMura) ha preferito tacere di fronte a una domanda sulla questione, il sindaco Mario Pardini ha ribadito quanto già detto una settimana fa, senza aggiungere altro. "Con il supporto di consulenti, daremo il via a un progetto diverso". Non ci sono per ora grosse novità, o almeno non pubblicamente.

Il Comune ne starebbe discutendo con degli esperti. Di sicuro - o almeno è stato dato per certo - è che il corridoio ecologico non verrà accantonato (o asfaltato) ma semplicemente rivisto. In che modo forse si saprà di più a giorni o durante il prossimo consiglio comunale. Dalle risposte che, si presume, arriveranno all’interrogazione. Domandare è lecito...

Tere.Sca.