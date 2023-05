I dischi rotti e quella zona in degrado

Cristiano

Consorti

area in quel punto è transennata (anzi, dovremmo dire in più punti: più che un parcheggio ormai assomiglia a un labirinto oppure ad una zona di guerra, a voi la scelta) e l’erba cresce rigogliosa. Tanto per darvi un’idea – perché magari non tutti utilizzano quel parcheggio – nell’altro vecchio deposito, quello per intenderci più vicino all’ex scalo merci, è accaduto qualcosa di straordinario che da tempo non si vedeva.

La vegetazione è cresciuta così tanto da inghiottire la vecchia saracinesca che ormai è diventata invisibile.

Ora, finché alcune zone sono

in stato di degrado c’è effettivamente chi può dire

che le priorità sono altre.

Ma quando vediamo un tetto in quelle condizioni, c’è da essere seri e concreti: non siamo certo ingegneri, magari quel tetto reggerà così per secoli, ma se dovesse venir giù chissà quante transenne servirebbero allora. La stazione, che lo si voglia o no, è uno dei biglietti da visita per la nostra città. Allora forse metterci un occhio – o magari anche due – male non farebbe.