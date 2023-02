I contesti della psicologia Il convegno nazionale

Un convegno a livello nazionale promosso dal Comune di Capannori si svolgerà il 24 febbraio a Palazzo Ducale. "I contesti della psicologia - Nuove traiettorie per gli enti locali", promosso dal Comune di Capannori con il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale della Toscana. Il convegno, che ha come responsabile scientifico Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, vedrà anche l’importante presenza di David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine che intende raccontare con la partecipazione di amministratori, psicologi, assistenti sociali ed altre figure professionali i nuovi indirizzi e i nuovi modelli di accompagnamento psicologico a livello territoriale.

Al mattino il convegno vedrà una sezione unica, mentre nel pomeriggio i lavori si svolgeranno per gruppi tematici. "La nostra amministrazione ha un’esperienza decennale nella presa in carico di famiglie multi complesse con la figura dello psicologo territoriale all’interno dell’equipe professionale per fornire un sostegno mirato - spiega il vicesindaco con delega alle Politiche sociali del Comune di Capannori, Matteo Francesconi - alla luce di questo è stato intrapreso un percorso per promuovere il lavoro dello psicologo nei territori, per una nuova prospettiva a livello regionale".

"Il nostro obiettivo è innovarsi supportando ulteriormente le famiglie capannoresi sul fronte del benessere - conclude - , perché assistiamo ad un bisogno crescente in questo ambito e noi intendiamo dare risposte concrete a questa esigenza".

Per informazioni, tel. 0583.428312, [email protected]

Ma. Ste.