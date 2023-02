"I comunisti manipolano la storia"

Difendere Lucca prende posizione contro l’intervento di Eric Gobetti organizzato da Anpi: “Giustificano la tragedia delle foibe. Dopo aver negato per decenni quanto avvenuto, oggi i comunisti cercano di manipolare la storia e coprire le proprie responsabilità”.

“Eric Gobetti è un militante di estrema sinistra - scrive in un comunicato Difendere Lucca - apparso in più occasioni a fianco della bandiera della Jugoslavia comunista di Tito, cioè il responsabile della pulizia etnica degli italiani dopo il 1943 sul confine orientale. Il fatto che questo sedicente storico parli alle scuole rappresenta un’offesa alla verità e al ricordo delle tragedie subite dagli italiani a causa dei partigiani comunisti”. “Denunciamo con forza questo tentativo di uccidere per la seconda volta le vittime. I nostri connazionali, massacrati solo per il fatto di essere italiani, dopo essere stati uccisi dai comunisti di Tito oggi vengono uccisi una seconda volta dai comunisti italiani“.