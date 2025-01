I commercianti:: "Venga trovata una soluzione idonea"

Dopo l’annuncio dell’imminente chiusura della SS12, i commercianti chiedono con forza di essere coinvolti e avere informazioni con oggetto i lavori per la strada Statale del Brennero. "Attraverso un consigliere comunale in opposizione, - si legge in una nota – avevamo scritto al Prefetto e ai rispettivi sindaci di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca per capire come verrà strutturato il lavoro e/o come sarà gestita la chiusura della strada: senso unico alternato o totale. La nostra speranza è che sia individuata una soluzione idonea per tutti poiché una chiusura prolungata nel tempo, a nostro avviso, potrebbe compromettere negativamente la già delicata situazione economica delle realtà territoriali di Chifenti, Fornoli e Bagni di Lucca e comuni limitrofi per non dimenticare il forte disagio che si crea per i mezzi di soccorso".