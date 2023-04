I comitati tirano un sospiro di sollievo "Tredici anni sono tanti, ma ci siamo"

Un sospiro di sollievo. È con questa espressione che alcuni rappresentanti dei comitati locali si sono espressi a fine della conferenza stampa di presentazione del cantiere del nuovo ponte sul Serchio. "Tredici anni sono troppi – afferma Roberto Baroni del Comitato di via Salicchi -; il ponte che noi cittadini abbiamo voluto da sempre, fa parte di un progetto più ampio che, a nostro avviso, deve veder realizzare quanto prima gli assi viari; tuttavia siamo soddisfatti, finalmente, dell’avvio dei lavori". Sulla stessa lunghezza d’onda è Luciano Conti del comitato “Sto sul Serchio”. "Siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione del ponte, e abbiamo temuto di perdere il finanziamento per la sua realizzazione; soddisfazione, certo, anche perché la nuova opera abbatterà, per esempio, i tempi di percorrenza per raggiungere l’ospedale San Luca e quindi vi è un vantaggio in termini di sicurezza".

Soddisfatto ma prudente è Luca Pierotti del Comitato Murrius: "Voglio vederlo realizzare – dichiara – anzi, voglio camminarci sopra; battute a parte il ponte è necessario da tempo; adesso, come ci ha promesso il Menesini, attendiamo sulla via Morianese l’istituzione del senso unico per i camion, dal cementificio al ponte Dalla Chiesa, perché la situazione è insostenibile, anzi, pericolosa".

mau.guc.