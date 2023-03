I comitati sanità sulle barricate “Chiediamo il risarcimento danni espropriati del diritto alla salute“

I Comitati sanità Lucca rivolgono un semplice, dirompente appello alla cittadinanza: “Partecipate al consiglio comunale aperto sulla sanità, una sanità che è di tutti e che tocca a tutti: lunedì alle 15 a Palazzo Santini si aprirà un importante momento di dibattito da noi fortemente voluto. I temi sono quelli che sappiamo: il diritto alla cura e il mantenimento di una sanità pubblica, oggi più che mai in pericolo. Per questo occorre un forte segnale di partecipazione“.

A rappresentare le istanze dei cittadini, ieri al San Luca, per i Comitati sanità, c’erano Gina Truglio, Gemma Urbani, Gabriella Bertani e Paolo Pescucci. La provocazione è già scritta: “Chiediamo un risarcimento danni: avevamo un pronto soccorso dignitoso e ora pare un angusto sottoscala. Avevamo posti letto che ora mancano, anche per la riabilitazione siamo costretti a andare a Barga. Eppure le tasse le paghiamo eccome. Quindi per più di un buon motivo chiediamo il risarcimento danni“.

E poi però ci sono anche le proposte che i comitati sanità Lucca porteranno in consiglio comunale lunedì: “Da tempo chiediamo un punto di Pronto Soccorso, una sorta di codice bianco per smaltire pazienti con problemi non gravi e alleggerire code e attese. Servono più letti: i 200 al Campo di Marte per un investimento di 3 milioni di euro in epoca Covid dove sono finiti?“. Non basta: “Serve una Guardia medica pediatrica, da tempo lo chiedono i genitori, in Versilia c’è. E serve una consulta permanente sulla salute di cui possa far parte anche il nostro comitato che da sempre elenca le criticità e denuncia scelte scellerate“. Un ospedale piccolo, un pronto soccorso che lo è ancor di più, organici all’osso: la sanità viaggia a gamba zoppa. “Il Campo di Marte – sottolineano i comitati – dovrebbe essere utilizzato per le cronicità. E il territorio dovrebbe rispondere in termini di servizi, e invece questo non avviene“.

“Smettiamola di subire passivamente – è l’appello ai cittadini lanciato da Pescucci –. In altre regioni, in Trentino ad esempio, dove la sanità pubblica non arriva ci si può rivolgere al privato facendosi rimborsare. E’ importante partecipare al consiglio di lunedì, per far capire che vogliamo e possiamo cambiare le cose“. I comitati chiederanno al sindaco Pardini di recepire le istanze in nome di una sanità migliore, affinchè si faccia portatore delle richieste e di una diversa organizzazione delle risorse, tra ospedale e territorio. L’appuntamento per tutti, per il consiglio comunale aperto sulla sanità, è dunque lunedì alle 15 a Palazzo Santini.