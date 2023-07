I comitati contro gli assi lanciano la sfida, tre giorni per le firme

I maxi manifesti di protesta spuntano a sorpresa qua e là sul territorio. Il comitato Altrestrade e quello per la difesa dei Laghetti di Lammari puntano i piedi contro il progetto assi viari e lanciano una petizione “contro un progetto devastante, costoso e inutile voluto da Anas“, evidenziano. Il tavolo per la raccolta firme contro gli Assi viari sarà oggi al mercato ambulante in piazza Aldo Moro a Capannori dalle 9 alle 12, domani e domenica invece si sposterà all’ingresso della sagra paesana di Lammari, dalle 19.30 alle 22.30.