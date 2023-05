I comitati chiedono lo stop agli Assi viari

Le associazioni “Senza Confini”, “Altre Strade”, “Lega Ambiente città di Lucca”, Lega Ambiente Capannori e Piana Lucchese “Multi Idee” , hanno promosso un convegno sugli “Assi Viari” che si terrà in S. Micheletto sabato 20 maggio alle ore 16. "Il convegno su “gli Assi Viari” – spiegano gli organizzatori – viene fatto per dimostrare che il progetto viario è una scelta sciagurata portata avanti delle istituzioni locali e nazionali, sostenute dai poteri economici locali, che ripropone nel 2023 un progetto che oltre ad essere obsoleto, è in netto contrasto con un’idea di mobilità futura in linea con la “transizione ecologica” prevista nel PNRR. Un progetto che qualora dovesse andare in porto avrebbe effetti devastanti sul piano ambientale, andando a spaccare in due la piana di Lucca con una muraglia di cemento e catrame, con l’inquinamento delle falde acquifere, con un aumento sconsiderato del consumo del suolo, con la cementificazione di quel poco di verde rimasto, andando inoltre ad incentivare e aggravare il trasporto delle merci su gomma con il conseguente aumento del traffico anche nelle altre strade".