I Comics verso il pienone. Gia superata quota 200mila biglietti venduti

A venti giorni dal via, Lucca Comics & Games taglia quota 200mila biglietti venduti (erano oltre 202.400 nel pomeriggio di ieri) con giornate che si apprestano ad avanzare a ritmo serrato verso il sold-out. Il tetto giornaliero è fissato a 80mila tagliandi al giorno, raggiunti i quali la vendita, per quel giorno, chiude.

I momenti di maggior richiamo al momento sono posizionati nella giornata di sabato 4 novembre (che sta sfiorando i 60mila tagliandi venduti sugli 80mila disponibili) seguita a ruota da venerdì 3 novembre (oltre 40mila); di appena mille biglietti indietro la giornata del 2 novembre, e a seguire il giorno di apertura e chiusura, testa a testa, con oltre 32 mila biglietti staccati per ciascun giorno.

Questa edizione di Lucca Comics & Games, denominato Together, sembra aver davvero scatenato la voglia di partecipazione del pubblico, forse perché si preannuncia una delle più ricche di novità di sempre. Decine i nomi di grandi star internazionali e nazionali sono già state annunciate, e a tenere banco, solo per l’area fumetto, saranno 250 disegnatori italiani, da Zerocalcare a Pera Toons, passando per Gipi, Milo Manara, Sio e Leo Ortolani, Simone Bianchi tutte le matite più importanti saranno presenti, per arrivare a nomi internazionali come il re del fumetto americano Frank Miller. A destare gli appassionati anche l’annuncio della presenza del comico Lillo, della regina delle sigle tv Cristina D’Avena e i fratelli De Angelis, noti al pubblico come Oliver Onions, musicisti ufficiali dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fino a Max Pezzali (1 novembre) che non canterà, ma al teatro del Giglio presenterà un suo Comics Book.