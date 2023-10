I Comics e l’omaggio a ”300“. Frank Miller, 25 anni dopo

In occasione del 25 anniversario della pubblicazione del fumetto, Frank Miller, "300" Lucca Comics & Games sabato 4 novembre alle 19.30 al cinema Astra rende omaggio al maestro con una speciale proiezione del film diretto da Zack Snyder e tratto dalla graphic novel di Miller, grazie alla collaborazione con Star Comics, Warner Bros.

A una settimana dal via della manifestazione l’area Movie di Lucca Comics & Games, sezione dedicata a cinema e serie tv, ideata e organizzata da QMI annuncia ancora tante interessanti anteprime. Si parte da Thanksgiving, (2 novembre ore 20, al Cinema Astra), film dell’orrore diretto da Eli Roth e interpretato da Patrick Dempsey (il bel dottore di Grey’s Anathomy): la storia di un killer che semina orrore e morte nella piccola città di Plymouth durante la festa del Ringraziamento. A sorpresa anche Hunger Games - La ballata dell’usignolo e il serpente, nuovo attesissimo film della saga di Hunger Games che arriverà al cinema il 15 novembre (domenica 5 novembre ore 20, al Cinema Astra). L’Italia sarà quindi uno dei primi paesi al mondo dove il film diretto da Francis Lawrence debutterà sul grande schermo e lo special fan screening a Lucca Comics & Games sarà l’evento di chiusura dell’area Movie.

Atteso a Lucca il premio Oscar Michel Gondry, acclamato regista di Se mi lasci ti cancello. Artista che ha spaziato tra regia, sceneggiatura, animazione e videoclip, sarà a Lucca Comics & Games protagonista di una masterclass in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Il libro delle soluzioni. Tante anticipazioni anche per i più piccoli: con Cartoonito, dal 1° al 5 novembre (orario 1019 in piazza Guidiccioni) le famiglie potranno vivere un’emozione unica e coinvolgente, nel circuito automobilistico interamente brandizzato Batwheels. La serie, in onda in esclusiva Prima TV free su Cartoonito dal 30 ottobre tutti i giorni alle 19, è il nuovo e primo imperdibile show targato Dc dedicato al pubblico prescolare con protagonista una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City, insieme a Batman, Robin e Batgirl.

Sempre dedicato ai più piccoli l’appuntamento con Metamostri, nuovo programma Youtube di Ciaopeople per un pubblico dai 3 ai 7 anni, disponibile su YouTube e YouTube kids dal 31 ottobre: i protagonisti del programma saranno al Family Palace (venerdì 3 novembre, ore 12,45 Real collegio) per scoprire insieme a loro il primo episodio della serie.

Appuntamento con il cinema italiano con la proiezione speciale di Diabolik chi sei?, capitolo conclusivo della trilogia cinematografica dedicata al Re del Terrore ispirato a uno degli albi più iconici della serie (venerdì 3 novembre ore 20 al Cinema Astra).

A presentare il film, nelle sale italiane dal 30 novembre per 01 Distribution, saranno a Lucca i Manetti bros. Per gli appassionati della grande animazione giapponese, in programma a Lucca la proiezione di Il ragazzo e l’airone, nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki a dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento (domenica 5 novembre ore 14,30, Cinema Astra).

Ad affiancare la proiezione, anche uno speciale panel dal titolo Un film lungo una vita: due generazioni a confronto su Hayao Miyazaki in cui Dario Moccia e Luca Raffaelli ripercorreranno la storia e la carriera del grande maestro (sabato 4 novembre ore 11,30, Auditorium San Francesco).