I cento anni di Albertina Nutini

Un traguardo molto importante condiviso con l’intera comunità di Coreglia Antelminelli, quello di Albertina Nutini che lunedì Primo Maggio ha festeggiato i suo cento anni, circondata dall’affetto di amici e parenti. Albertina Nutini molto conosciuta nella Valle e seguita negli anni dai suoi compaesani è stata la maestra di molti bambini oggi più che adulti che la ricordano come la "maestra Berta". Con i regali, i fiori e la consueta torta augurale, per lei è arrivata anche la pergamena predisposta dall’amministrazione comunale gli Coreglia Antelminelli guidata dal sindaco Marco Remaschi, consegnata direttamente dal primo cittadino nel clima gioioso e familiare, come ricordo di questa speciale ricorrenza. La maestra Albertina era circondata dal marito Leandro Ceccarelli e dai figli Daniela e Marco. Alla signora Albertina, anche gli auguri de La Nazione.