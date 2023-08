I cento anni della Misericordia A Tiglio aperte le celebrazioni Messa, mostre e pranzo sociale

Una bella festa domenica a Tiglio Alto per l’avvio delle prime celebrazioni per il Centenario della Confraternita di Misericordia di Tiglio. La bella giornata è iniziata con l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a immagini quotidiane dei volontari della Misericordia. L’esposizione – ospitata nel loggiato della bella chiesa di San Giusto e dedicata a proporre immagini quotidiane dei volontari della Misericordia, ma non solo – è stata curata in particolare da Dario Togneri per la selezione delle foto sui pannelli. Altri volontari hanno invece sistemato le vecchie foto di Tiglio e dintorni, di una mostra curata negli anni passati dallo storico locale Antonio Nardini e dalle quali è stato realizzato un interessante album.

Da sottolineare per questo lavoro il particolare impegno di Marinella Mucci. La mostra è stata inaugurata dal vescovo di Pisa Monsignor Benotto assieme al vicesindaco di Barga Vittorio Salotti e al Governatore della Misericordia Paolo Balducci. Presente anche la coordinatrice delle Misericordie della provincia di Lucca, Carla Andreozzi. La mattinata è stata poi salutata dal doppio delle campane di Tiglio, eseguito per l’occasione dai Campanari di Barga.

Il vescovo ha poi presieduto la partecipata messa celebrata assieme, tra gli altri, al proposto di Barga don Stefano Serafini e a don Antonio Pieraccini e conclusasi con i saluti portati dal Governatore della Misericordia di Tiglio Paolo Balducci. Finale in bellezza con l’esibizione della Filarmonica “A. Catalani“ di Coreglia Antelminelli e con il pranzo sul prato adiacente alla chiesa con il supporto del gruppo “I Balordi“ di Barga, la maestria del norcino Cesare Casci, oltre che delle donne tigliesi.

Gli altri eventi in cantiere si svolgeranno nei prossimi mesi, le date saranno annunciate a breve, e prevedono la presentazione della riedizione aggiornata del libro “Tiglio e il suo territorio“ di Antonio Nardini, il cui testo è stato integrato con ricerche storiche, testimonianze, leggende e una giornata di confronto tra le Confraternite di Misericordia locali.

Luca Galeotti