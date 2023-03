I castagneti ‘chiamano’ i giovani Serve un ricambio generazionale e arriva il corso speciale di potatura

I castagneti della Garfagnana hanno bisogno del ricambio generazionale di persone esperte per la loro cura e salvaguardia, a cominciare dalla potatura e dagli innesti. In relazione a questa necessità l’Unione Comuni Garfagnana ha promosso un corso sulla potatura e l’innesto con l’auspicio che siano numerosi i giovani interessati, che si terrà nella giornata di sabato 18 marzo, a Camporgiano, presso il Centro di valorizzazione della biodiversità vegetale della Garfagnana "Vivaio La Piana".

La giornata è organizzata dall’Associazione Castanicoltori Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del Castagno e l’Unione Comuni Garfagnana. L’incontro si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali e con una lezione, in aula, sulla potatura tree climbing (arrampicata sugli alberi a norma di legge), tenuta da Fausto Palmerini, libero professionista ed esperto nazionale, dal professor Alberto Maltoni dell’Università di Firenze e da Ivo Poli, presidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno. Successivamente si passerà ad una prova pratica su castagno secolare. Dalle 14.30, dopo la pausa pranzo con buffet, si terrà una lezione in aula sugli innesti, per proseguire sul campo del vivaio con la prova pratica. Per l’iscrizione al corso, che ha un costo di 10 euro, è necessario contattare il numero 333 3119780.

"Sono soddisfatto - spiega il presidente dell’Unione Comuni, Andrea Tagliasacchi - per questo nuovo percorso formativo che vede l’Unione protagonista nelle politiche di sostegno all’agricoltura e all’ambiente, un binomio fondamentale per la promozione economica e turistica del territorio che va a rafforzare la propria identità territoriale".

"Questo evento- aggiunge Poli, presidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno - vuole essere un passo verso la ripartenza, a seguito degli ultimi difficili anni che hanno interessato il settore dei castagni, con l’epidemia da cinipide a cui ha fatto seguito l’emergenza Covid, che ha impedito di organizzare gli eventi di formazione in presenza, e soprattutto per fare rete e promuovere il territorio. L’occasione è utile anche per l’inserimento di giovani interessati che favoriscono il ricambio generazionale".

Dino Magistrelli