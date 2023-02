I bambini imparano la sicurezza stradale giocando

Continua il percorso di educazione stradale che Aci Lucca porta nelle scuole del territorio. Ieri mattina, le bambine e i bambini della classe seconda della scuola primaria di Sant’Angelo si sono messi alla prova con i quiz di Acilandia, il format pensato proprio dall’Automobile Club lucchese per “testare” la conoscenza di buone pratiche di educazione e sicurezza stradale da parte dei piccoli.

Cosa fare in caso di stop o di semaforo rosso, quando usare il seggiolino, dove mettere lo zaino quando si sale in auto: i giovani studenti hanno totalizzato punteggi altissimi, rivelandosi veri e propri custodi della guida sicura. "Lavorare fin da subito per l’educazione stradale - commenta il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio - è indispensabile per formare adulti consapevoli e attenti, di oggi e di domani. Spesso, infatti, i bambini diventare ambasciatori verso i genitori e i nonni dei giusti comportamenti da tenere in strada: un effetto domino positivo e virtuoso che, progressivamente, porterà ad avere strade più sicure e guidatori più attenti. Aci Lucca mette al centro della sua attività la sicurezza stradale e le attività nelle scuole, proprio perché saranno i più giovani, domani, a essere i protagonisti in strada. I bambini, infatti, durante la mattinata hanno anche disegnato la loro strada sicura: un progetto che ci racconta cosa sperano e vogliono i più piccoli".

Il viaggio di Aci Lucca nelle scuole prosegue nel mese di marzo a San Pietro a Vico e ad aprile approderà a Villa Basilica.

Per eventuali ulteriori informazioni: [email protected]