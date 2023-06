I 25 anni del Summer Omaggio del commercio

Ultimi preparativi per l’appuntamento di lunedì alle 21, quando nel cortile di Palazzo Sani si svolgerà la serata pensata e organizzata da Confcommercio per celebrare i primi 25 anni di vita del Lucca Summer Festival. All’iniziativa sono invitati, oltre naturalmente al patron e direttore artistico della manifestazione Mimmo D’Alessandro, tutti i sindaci di Lucca che hanno visto la nascita e la crescita del festival, da Pietro Fazzi ad Alessandro Tambellini fino all’attuale primo cittadino Mario Pardini, con Moreno Bruni a rappresentare l’amministrazione guidata dal 2007 al 2012 dallo scomparso Mauro Favilla. Assieme a loro, i presidenti della Provincia che a loro volta hanno accompagnato lo sviluppo del Summer: da Andrea Taglisacchi a Stefano Baccelli, fino a Luca Menesini. La serata si svolgerà in collaborazione con l’emittente televisiva Noi Tv e verrà arricchita da alcune vignette realizzate da Alessandro Sesti nel corso degli anni e dedicate al Lucca Summer Festival. L’incontro di Palazzo Sani è a ingresso libero e aperto a tutti i cittadini, in particolar modo agli imprenditori del commercio e del turismo che l’associazione rappresenta.