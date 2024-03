Hoffman, giro in centro tra Fillungo e mercatino

Come un turista ‘qualsiasi’, anche Dustin Hoffman ieri non ha resistito alla tentazione di un giro fra le bancarelle del mercatino dell’antiquariato. Al solito guardato a vista dal bodyguard, il due volte premio Oscar ha fatto un lungo giro in centro, passando anche da via Fillungo sotto gli occhi attoniti dei molti che lo hanno riconosciuto.

Ieri è stata una giornata meno intensa per la produzione del film di Peter Greenaway che da dopodomani, mercoledì, entrerà nel vivo delle riprese. Gli attori hanno studiato la parte o, come ha fatto Dustin Hoffman, si sono dedicato allo shopping.