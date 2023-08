"Ho paura a uscire di casa" Schiamazzi e sporcizia in strada Protestano i residenti

Prima un’ordinanza, peraltro duramente contestata, poi una rinfrescata al Regolamento di polizia urbana, un’operazione durata mesi. Solo per limitarsi a quanto fatto (o non fatto) dall’amministrazione Pardini e non risalire a quanto fatto (o non fatto) da quella Tambellini. Eppure, in centro storico sembrano ancora esserci zone che sono una sorta di terra di nessuno, con buona pace delle forze dell’ordine. Soprattutto di notte. E’ il caso, tra gli altri, di via San Paolino, ma anche del limitrofo vicolo di San Pierino, così come di piazza San Romano o vicolo della Cervia.

Non si contano negli ultimi mesi gli schiamazzi a notte fonda, i bivacchi, le risse, a luglio come ad agosto. I tentativi di rapina, culminati in arresti. I danneggiamenti agli arredi. Un quadro per nulla confortante, così come quello dei bivacchi costanti che si registrano nel vicolo San Pierino, dove sbandati di ogni risma, si danno al consumo di alcool lasciando poi bottiglie e rifiuti quando anche non residui organici. La situazione per molti abitanti della zona è seria.

"Francamente – spiega una signora che vive nei pressi della chiesa di San Paolino – c’è un clima che non mi piace per nulla, sono in forte difficoltà anche a uscire di casa a certe ore persino del tardo pomeriggio quando nei pressi di via San Paolino viene effettuato un servizio di mensa. notte, poi, non si contano più gli episodi. Si va dagli schiamazzi alle risse vere e proprie. Non ci sentiamo per nulla sicuri".

Ci sono anche tracce concrete. Bottiglie. Avanzi di cibo. Sporcizia diffusa. Segni di vomito che fanno da elegante cornice. Anche in piazza San Romano, dove la pazienza dei residenti è messa a dura prova ogni sera. Nei pressi della chiesa, ormai ritrovo fisso di gruppi di giovani, il baccano è costante nelle ore notturne. Anche qui, non mancano le tracce dei bivacchi anche sulle tombe ai lati della chiesa fioccano pasti take away conditio da alcool in abbondanza. E il Regolamento di polizia urbana?

Fabrizio Vincenti