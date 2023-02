Hashish e cocaina in casa, quattro i denunciati

Quattro cittadini di nazionalità marocchina (di 24, 38, 40 e 46 anni) sono stati denunciati dai carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, che nella mattina di sabato, operando congiuntamente con le stazioni di Gallicano e Coreglia Antelminelli, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso la casa a Gallicano dove i quattro coabitano, trovando alcune dosi di cocaina, 10 grammi di hashish, quasi 800 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

La perquisizione è stata l’esito di una serie di accertamenti condotti dagli uomini del Nucleo Operativo, comandato dal Luogotenente Maurizio Morotti, nei confronti del quartetto, presuntamente accreditati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, del cui titolo di reato dovranno rispondere al Tribunale di Lucca.

Determinante per il rinvenimento della droga, che i tre nascondevano in casa e che si ritiene destinata al mercato locale, è stato l’apporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di San Rossore.