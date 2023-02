Hashish a scuola Giovane nei guai

Trovato con dell’hashish tra i banchi di scuola un giovane della Mediavalle che ora dovrà seguire un programma di recupero. A fare la scoperta sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Castelnuovo di Garfagnana e della Stazione di Barga. I militari mercoledì scorso hanno eseguito una serie di controlli presso alcuni istituti scolastici superiori della Mediavalle con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di Pisa. Lo scopo, come spiegano i carabinieri stessi, era meramente preventivo e peraltro reclamato a più voci da alcuni genitori di ragazzi frequentanti le scuole, che evidentemente volevano vederci chiaro.

Il presentimento si è rivelato fondato. Un giovane studente, maggiorenne, è stato infatti trovato in possesso di hashish. Un quantitativo non particolarmente rilevante, ma che comunque porta ad una riflessione, soprattutto considerato il luogo del ritrovamento. La scuola, appunto. A preoccupare è il fatto che ragazzi così giovani entrino in contatto con spacciatori, familiarizzando quindi con soggetti appartenenti al mondo dell’illegalità.

Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura e dovrà sottoporsi ad un programma di recupero. I controlli, annunciano i carabnieri, non si fermeranno qui. Ma verranno ripetuti nel prossimo futuro nelle stesse e altre scuole della zona.