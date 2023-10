Halloween Celebration, ci siamo. Oltre 200 artisti a Villa Reale per la notte più horror dell’anno

Più di 200 artisti in una location da favola come Villa Reale a Marlia uguale Halloween Celebration Carnival. L’equazione è presto soddisfatta. Il programma dell’evento, che andrà in scena il 31 ottobre fino a notte fonda, è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore al turismo Lucia Micheli, da Stefano Nannizzi (direttore artistico e ideatore del format Halloween Celebration) e da Michela Fovanna in rappresentanza di Villa Reale. Cortei, spettacoli itineranti, street food e antri di mercanzie, live music e disco party all’interno di sei location coperte per una "festa a prova di pioggia", con il gran finale del solenne rito della Dance Macabre: storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizarre market, e il tradizionale finale con Lucida Mansi, fantasma indissolubilmente legato a Lucca, i fuochi d’artificio ad illuminare magicamente il laghetto della splendida dimora. "E’ con soddisfazione che abbiamo rinnovato la nostra collaborazione a questa manifestazione - afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli - questo evento, che lo scorso ha registrato una grande partecipazione di pubblico, rappresenta una originale opportunità di svago e di divertimento e, contemporaneamente, concorre alla promozione del nostro bel territorio". Tra i numerosi artisti, ci saranno i Krampus De Fiemme, che porteranno in Lucchesia le loro tradizioni religioso-folkloristiche creando un’atmosfera mitologica, tra danze primordiali e riti tribali, dal Lazio arriverà il Blink Circus Imaginarium, poliedrico progetto in cui 8 opere fotografiche prendono vita attraverso attori.

Massimo Stefanini