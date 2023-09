Halloween a Villa Reale di Marlia: Eventi nella Piana di Lucca

Mancano ancora 48 giorni, però sono già svelati

i programmi delle manifestazioni per Halloween nella Piana. A parte Montecarlo, con l’organizzazione della Misericordia, in piazza d’Armi, gli appuntamenti clou sono ovviamente a Borgo a Mozzano e, per la Piana, a Villa Reale di Marlia. Con il prologo della Notte Nera a Colognora di Pescaglia, tra il 30

e il 31 ottobre, invece, appuntamento con Ghost experiment in un’antica casa della Lucchesia. Halloween Celebration anche quest’anno fa tappa a Villa Reale a Marlia: il 31 ottobre, torna con oltre 200 artisti, rievocazioni, animazioni e tanto altro.

Gli special guest saranno

i Krampus. Appuntamento

alla storica dimora anche venerdì 3 e sabato 4 novembre – in occasione

del Lucca Comics & Games – con Mysterica. La visita nella tenuta di Villa Reale ha

una durata di circa 50 minuti. Il pubblico accede in gruppi

di 30 unità e sarà accompagnato nel percorso. Ci si potrà immergere

in una storia fantastica fatta

di luoghi, entità e misteri.

Le visite iniziano alle 19 per concludersi alle 24. È possibile prendere parte alle visite soltanto attraverso

la prenotazione.

Anche quest’anno ci saranno itinerari e trekking

alla scoperta di storie, luoghi

e leggende.

Ma. Ste.