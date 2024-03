Hack e Morvillo. L’omaggio della città

Il 13 marzo Montecarlo renderà omaggio a due figure femminili di rilievo, Margherita Hack e Francesca Morvillo a cui saranno intitolati due spazi pubblici. Nell’ambito della Giornata internazionale della donna, il Comune (il palazzo del Municipio avrà un fascio di luce gialla dall’8 al 13 marzo), ha voluto onorare la memoria della scienziata e del magistrato, moglie di Giovanni Falcone, ai massimi livelli nei rispettivi settori. Mercoledì 13, alla presenza dell’assessore alle pari opportunità Simona Pieretti e del consigliere regionale Vittorio Fantozzi, ci saranno queste due intitolazioni: il parcheggio della scuola di San Giuseppe e quello di via Carlo IV.

La Hack, (la sua storia è anche raccontata in una fiction sulla Rai), fiorentina di nascita e triestina di adozione, è stata astrofisica di fama mondiale, ha dato lustro al panorama scientifico italiano; la scelta è quanto mai azzeccata visto che da poco è trascorso il decimo anniversario della sua morte. Francesca Morvillo, palermitana, una delle prime donne magistrato, è una delle vittime di mafia. Morì nella strage di Capaci, al fianco del marito. Ma ci sarà in futuro anche una terza intitolazione, ad una donna che, pur nata a Lucca nel 1918, ha vissuto a Montecarlo tutta la vita: Anna Maria Canali.

Ha abitato in una casa accanto al Rassicurati, ironia della sorte, lei che si è esibita in tutti i più importanti teatri del mondo: La Scala, l’Opera a Parigi, il Madison a New York affiancando spesso la mitica Maria Callas di cui era diventata amica. Una delle rappresentanti più autorevoli della musica lirica e classica in Italia. Essendo deceduta da meno di 10 anni (2016), bisognerà attendere, ma anche a lei sarà dedicato uno spazio pubblico.

Ma.Ste.