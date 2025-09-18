“Habitus fidei“ in mostra. Storia delle Confraternite

Dopo l’Unità d’Italia a Lucca erano 364: oggi contano circa mille iscritti. Sono le confraternite, associazioni di fedeli laici che esercitano opere di carità, di pietà e di culto. La loro storia da ieri è esposta nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparata nella mostra ‘Habitus fidei’. Un percorso che attraverso oltre 60 statuti, lanterne e vesti ottocentesche ripercorre le tappe di quelle realtà locali – e non solo - che nell’arco dei secoli hanno mantenuto intatta la propria identità, attraverso foto, storie e materiali che ancora oggi vengono utilizzati durante le celebrazioni, basti pensare alla Santa Croce.

"Habitus non è solo un capo di abbigliamento, ma un atteggiamento, un modello spirituale a servizio della comunità – ricorda l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti -. Nate nel medioevo, ancora oggi le confraternite, come le Misericordie, continuano a esercitare opere fondamentali per il territorio". La mostra arriva a Lucca in una veste locale dopo aver fatto tappa a Pisa a maggio, per poi ripartire per Lugano a novembre. È frutto della collaborazione tra diocesi e università, ed è arricchita dai materiali che ciascuna confraternita ha messo a disposizione per l’occasione, un patrimonio "vivo", come sottolinea don Renato Monacci. Sarà possibile visitarla fino al 25 ottobre negli orari di apertura della chiesa, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18. Una sezione parallela sarà invece esposta nella sede dell’archivio nel palazzo Arcivescovile dal 22 settembre al 20 ottobre, ogni lunedì e martedì mattina dalle 9,30 alle 12,30.

"Si tratta di un progetto itinerante ideato e realizzato da Lorenzo Cantoni, direttore della cattedra Unesco dell’Università della Svizzera italiana e da Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della grafica di Palazzo Lanfranchi e professore dell’Università di Pisa – spiega la curatrice Olimpia Niglio -. Nell’edizione lucchese i contenuti sono molteplici anche per il ruolo fondamentale che questa città ha nella storia del pellegrinaggio europeo. La sua privilegiata posizione geografica ha favorito secoli di scambi culturali, religiosi e artistici e tutto questo trova chiara espressione nelle tradizioni confraternali attraverso il linguaggio del suo inestimabile e ricco patrimonio culturale religioso".

J.Q.