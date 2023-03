Guitar Festival Tre giornate al “Boccherini“

Tre giorni di studio, approfondimento e, soprattutto, tanta musica per il Guitar Festival, la rassegna dedicata alla chitarra classica promossa dal Conservatorio “Luigi Boccherini” nell’ambito della stagione Open. Gli appuntamenti musicali di oggi martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo si alterneranno nelle aule e all’auditorium del Conservatorio con due grandi ospiti di livello internazionale, che saranno impegnati in masterclass e concerti: si tratta del Maestro Thomas Müller-Pering e del Maestro Nejc Kuhar.

Il primo a esibirsi sarà Müller-Pering, richiestissimo didatta e vincitore dei due prestigiosi premi “German Record Critics’ Award” e “Leopold”, che nella serata di oggi alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio interpreterà musiche di Sor, Rebay e Werner Henze.

Domani 15 marzo è invece in programma, sempre alle 21 all’auditorium, il concerto di Nejc Kuhar, apprezzatissimo compositore e musicista, che al pubblico del “Boccherini” proporrà pagine di Giuliani e due sue composizioni. Il Maetro Kuhar è un attivo conferenziere e ha tenuto lezioni sulla composizione per chitarra in varie università europee e statunitensi, come la Juilliard School, il Curtis Institute of Music, la Manhattan School of Music, le università di Vienna e Francoforte.

Al Conservatorio “Boccherini”, oltre alla masterclass che terrà insieme al Maestro Müller-Pering, ha in programma anche una conferenza nell’ambito degli “Incontri con l’autore” organizzati dal Guitar Festival.

L’appuntamento con la conferenza è fissato per giovedì 16 marzo alle 17 in auditorium. L’ingresso ai concerti del “Guitar Festival“ e all’incontro con l’autore è libero e gratuito. È possibile comunque prenotare il posto a sedere sul portale Eventbrite. Per maggiori informazioni si può consultare il sito: www.boccherini.it.