Guida senza patente un’auto non assicurata

Alla vista della Polizia Municipale ha cominciato manovre evasive a bordo della sua auto. Ovviamente la pattuglia lo ha seguito fino a quando l’uomo ha parcheggiato nella zona delle scuole elementari ed è fuggito a piedi. Dopo pochi metri, però, i vigili urbani lo hanno bloccato. E’ accaduto ieri ad Altopascio quando gli agenti si sono imbattuti in una Peugeot 106 condotta da un trentenne di origine algerina che è risultato essere solo il conducente e non il proprietario del veicolo. Dai controlli è emerso che il giovane non aveva la patente di guida e che la vettura risultava sotto sequestro amministrativo perché non assicurato né revisionato. Tutto ciò si è configurato complessivamente in alcune migliaia di euro di sanzione.

M.S.