Guerra dei sindacati: per nove giorni blocco degli straordinari

I sindacati passano alla linea dura. Dopo l’assemblea sindacale dei lavoratori di Sistema Ambiente che si è svolta ieri alla presenza dei segretari provinciali Michele Massari Fp Cgil, Andrea Lazzarini Fit Cisl e Andrea Bacci Uiltrasporti, è stato varato il calendario delle astensioni dagli straordinari a seguito della chiusura negativa della conciliazione obbligatoria (legge 14690). Il primo periodo di astensione degli straordinari, avrà luogo a partire dal 3 fino all’11 maggio.

I vari interventi da parte dei partecipanti dell’assemblea di ieri hanno ribadito quanto già espresso dalle organizzazioni in Prefettura e negli incontri aziendali: chiedono che Sistema Ambiente “si faccia carico della trasformazione in full time dei lavoratori attualmente part-time a 6 mesi che vivono una situazione di grave precarietà. Non è infatti difficile comprendere come sia difficile sopravvivere con un reddito dimezzato“. “Confermiamo peraltro quanto pubblicato dalla società sulla stampa – sottolineano – : è assolutamente vero che Cgil Cisl e Uil non hanno mai sottoscritto accordi con l’azienda per le assunzioni part – time . Così come è vero che abbiamo espresso soddisfazione ogni volta che si è proceduto alla assunzione di lavoratori“.

“Oggi – continuano le parti sociali – riteniamo pertanto che a fronte delle necessità verificate e conclamate di incremento di personale e di fronte ad annunci molto pubblicizzati di nuovi servizi, si proceda alla trasformazione in full time dei contratti ben consapevoli che in difetto non sarà materialmente possibile garantire i servizi essenziali per la città a meno di ricorsi massicci a straordinari, negazione di ferie e utilizzo degli stessi part time in lavoro supplementare“.

Nell’assemblea dei lavoratori sono state sollevate rivendicazioni circa l’esigenza primaria di lavorare in assoluta sicurezza secondo le leggi e le disposizioni contrattuali in materia di ambiente di lavoro. I sindacati contestano anche l’affermazione E dove i vertici dell’azienda parlano di straordinario utilizzato per sopperire a esigenze di assenteismo che sarebbero attualmente pari al 20% circa” i sindacati ribattono spiegando che la doppia cifra si riferirebbe non solo alle assenze per malattia ma a quelle complessive, comprensive di congedi dovuti per legge quali donazioni sangue, 104, maternità, infortuni, aspettative e soprattutto ferie.

“Restiamo ovviamente pienamente disponibili al confronto, presso la Prefettura di Lucca – concludono Massari, Lazzarini e Bacci – per definire intese che possano contribuire ad interrompere lo stato di agitazione“.