Guasto in Valle del Serchio, niente linea telefonica né Internet

Lucca, 23 novembre 2023 – Grandi disagi per i cittadini della Valle del Serchio a causa della mancanza di segnale internet e linea su molti cellulari con la grave conseguenza di un isolamento che ha colpito il regolare funzionamento di utenze domestiche, commerciali, aziendali e persino ospedaliere.

Fuori uso anche i servizi di pagamento elettronico, con bancomat inutilizzabili e clienti disperati senza contanti impossibilitati a pagare.

Questi soltanto alcuni dei disagi presenti da poco dopo le 14 di oggi e ancora persistente a tarda notte. Molte le proteste provenienti da tutti i Comuni della Valle, incentrate soprattutto sul forte ritardo delle operazioni di ripristino dei servizi essenziali. La causa del blackout sarebbe da ricondurre a un guasto sulla linea in fibra nel comune di Borgo a Mozzano con intervento di squadre di operai di Tim/ Telecom per cercare di ripristinare il passaggio dei dati e del segnale telefonico.

“In molte zone della Valle del Serchio, compreso il nostro comune - ha informato in serata il sindaco di Molazzana, Andrea Talani - sono completamente assenti il segnale telefonico e la connessione internet. Il problema sembra sia dovuto alla caduta di un traliccio nella zona di Borgo a Mozzano. Gli operai sono al lavoro per ripristinare il servizio, ma al momento non sono chiari i tempi utili per la risoluzione del problema”.

