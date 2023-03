Guardia di Finanza: concorso di ammissione per allievi marescialli

È indetto per l’anno accademico 20232024 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Possono partecipare i giovani tra i 17 e 26 anni già in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o che lo conseguiranno nel corso dell’anno scolastico 20222023. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. La domanda va compilata esclusivamente con procedura telematica sul portale https:concorsi.gdf.gov.it