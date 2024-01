Gs Lucchese parte col botto. Ercoli vince subito a Ragusa

Con l’inizio dell’ anno nuovo, IL GS Lucchese Team Promotech si è riunito per festeggiare il compimento del secondo anno d’attività agonistica. La passione per la corsa, che accomuna gli amici Andrea, Matteo, Marco e Graziano, colleghi di lavoro dell’azienda di San Colombano ha contagiato tanti altri podisti e iI gruppo ora annovera più di trenta tesserati.

Il bilancio della scorsa stagione è positivo con innumerevoli vittorie e buoni piazzamenti. Oltre ai quotati atleti già tesserati nella stagione scorsa, da Passuello, a Dolci, Gigli Nucera e Frassi, vanno segnalati progressi di Nucci e Matteoli nonchè le ottime prestazioni di Agnese Bramanti che è solita cimentarsi in Maratone internazionali (nella scorsa stagione, oltre a Parigi, è andata, incuriosita dalla storica leggenda, a correre nella culla della Maratona ad Atene).

Il presidente Andrea Lelli, nel tracciare la sintesi dell’attività societaria 2023, ha voluto ringraziare il ds, prof Gian Carlo Chittolini, lo ‘Spino‘, per l’ottimo lavoro svolto e si è detto particolarmente soddisfatto per come la società si stia potenziando al fine d’essere competitiva in funzione dei Campionati Italiani di Corsa su Strada 2024. L’ambizione di voler figurare nel 2024 tra le prime venti società in Italia ha fatto sì che il Team Promotech-Intech, abbia ingaggiato i gemelli Fabio e Marco Ercoli, due atleti di buon valore, provenienti dalla società Gs Minerva di Parma. Anche il giovane Mattia Torrioni, già nuotatore eccellente, ora allenato dal prof Spino, si è voluto da quest’anno tesserare con il Gs Lucchese e sarà un ulteriore punto di forza della squadra.

Ma per il Gs Lucchese il 2024 è iniziato davvero con il botto perché a Ragusa, Marco Ercoli ha vinto l’omonima maratona tra le strade di Ibla ed è letteralmente risorto da un incubo che per 2 anni lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Potremmo dire è tornato dall’inferno al paradiso, nello spazio di 42,195 metri. La sua vittoria lo ripaga dalla sofferenza che è durata due lunghi anni a causa di una squalifica per doping per utilizzo di medicinali che gli furono somministrati dietro prescrizione medica a causa di accertati scompensi ormonali. Una vicenda molto lunga e complessa, ma soprattutto dolorosa per l’atleta che ha però subito dato prova delle sue capacità alla prima occasione. Marco, gemello monozigota di Fabio, accumunati non solo dalla passione per la corsa. Compaesani di Valentino Rossi anche loro di Tavullia, inseparabili anche dopo la nascita, hanno frequentato da sempre le stesse scuole, diplomati Geometri, ed arruolati tutti e due nei Carabinieri.

In gara a Ibla dopo un avvio prudente, al decimo km Marco ha preso decisamente il comando della gara. Si è involato, seppur sui saliscendi del percorso abbia trovato parecchio vento contrario; non ha avuto alcuna difficoltà a giungere in solitario al traguardo distanziando il suo avversario di oltre 5 minuti.