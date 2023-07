Gruppo Pro-Gest: incertezze a Altopascio, i sindacati chiedono chiarimenti

"Un tavolo nazionale per chiarire la situazione relativa a carenza di lavoro diffusa in alcuni siti produttivi, compreso Altopascio e voci sempre più insistenti di vendita delle aziende del Gruppo Pro Gest, in maniera scorporata o addirittura in blocco aumentano il disagio e le paure delle maestranze".

E’ quanto affermano i sindacati sulla ex Ondulati Giusti che in un comunicato congiunto SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL CARTAI diffuso e distribuito nei vari territori, parlano di forti preoccupazioni: "La storica difficoltà relativa all’assenza di relazioni industriali con il gruppo Progest – si legge nella nota - si è acuita nell’ultimo periodo anche a livello territoriale, con il rincorrersi di voci incontrollate sempre più insistenti di cessioni parziali o totali delle aziende del Gruppo ad altri player multinazionali del settore cartotecnico. La situazione di incertezza dei lavoratori è anche frutto della carenza di lavoro in particolare su alcuni siti, a fronte di un calo nel settore ma di una più marcata tendenza del Gruppo, con i responsabili di stabilimento che fanno fatica a dare risposte".

"Di contro - continuano - in alcuni altri siti del gruppo la carenza degli organici costringe i lavoratori a sopperire con salti di riposo e non utilizzo delle ferie creando situazioni di forte fibrillazione all’interno dei vari reparti produttivi".

"Questa situazione - chiudono i sindacati - risulta totalmente anomala nel comparto cartario dove, grazie a normative presenti e ai continui e costanti rapporti tra le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali tra i gruppi o singole aziende e le associazioni di categoria Assocarta ed Assografici, hanno permesso negli anni di portare le relazioni industriali a punti di eccellenza e di utilizzarle nei momenti di crisi anche con interventi congiunti nei confronti delle istituzioni".

Massimo Stefanini