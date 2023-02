"Grotta del Vento verso un accesso adeguato"

Ottime notizie in arrivo sull’annosa e dibattuta questione che riguarda la criticità della viabilità tra il comune di Gallicano e quello di Fabbriche di Vergemoli dove la presenza del’Arco del Nottolini impedisce di fatto l’accesso alla Grotta del Vento e a tutta la Val di Turrite ai bus turistici che non siano di piccole e medie dimensioni.

Al netto delle preoccupazioni emerse pubblicamente negli ultimi giorni per la situazione, con l’evocazione di un contributo ballerino da oltre 400mila euro che sarebbe passato da un promesso affidamento diretto al comune di Fabbriche alle casse dell’Ente provinciale e un emendamento fantasma, prima redatto e firmato da consiglieri regionali di minoranza che avrebbero chiesto lo spostamento delle risorse su altri capitoli di spesa per poi ritirarlo con un nulla di fatto, le parole chiare del presidente della Provincia Luca Menesini aprono nuovi e rassicuranti scenari. "Le buone notizie in merito alle soluzioni per rendere agevole a qualsiasi mezzo di trasporto la viabilità sulla strada provinciale che conduce alla Grotta del Vento e non solo, in realtà sono due, entrambe di particolare rilevanza - spiega entrando nel dettaglio Menesini -. Una, è certamente quella che concerne il contributo straordinario disposto dalla Regione per gli interventi necessari alla sistemazione della problematica in oggetto, va assolutamente sottolineato come sia la prima volta che dei fondi vengano destinati a questa specifica operazione, mentre la seconda riguarda l’aggiunta del supporto da parte del nostro ente. Al contributo di oltre 400mila euro della Regione, infatti, si vanno a sommare le risorse che la Provincia prevede per la progettazione delle opere che, con buona probabilità, supereranno il mezzo milione di euro".

"Naturalmente, essendo la strada provinciale, l’onere della programmazione è di nostra competenza - sottolinea ancora il presidente -, con il coinvolgimento nel percorso anche delle due amministrazioni interessate. Sono già in corso i necessari contatti tra enti per individuare il solco da seguire e quanto prima saranno rese pubbliche le risoluzioni in merito. Il vero punto focale - conclude - è l’avvio concreto di soluzioni per portare l’importante zona turistica della Grotta del Vento alle sue massime potenzialità di sviluppo, con la creazione di un adeguato accesso a Valle".

Nel maggio dello scorso anno, una delegazione della Regione, con tecnici dei vari enti e guidata dal presidente Giani, aveva effettuato un sopralluogo in Val di Turrite a Gallicano per verificare direttamente la situazione nel luogo dove si devono fermare i pullman turistici. Oggi arriva la risposta.

Fiorella Corti