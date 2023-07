Grosso ramo caduto in viale Carducci ma nessun danno

Un grosso ramo di un albero si è abbattuto ieri mattina su parte della carreggiata di viale Carducci (nella foto) vicino a Porta S. Anna, provocando un blocco temporaneo del traffico, già limitato nella zona per il concerto dei Blur. E’ stato tempestivo l’intervento sul posto della polizia municipale, che ha attivato subito i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e di Sistema Ambiente per la rimozione di parte dell’arbusto. Fortunatamente, nessun danno a persone e a cose. I disagi sono durati poco: dopo la rimozione del ramo caduto, ne è stato tagliato anche un altro per motivi di sicurezza.