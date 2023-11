Greenaway in San Michele. Le riprese entrano nel vivo

Il regista britannico Peter Greemaway è in città. Ieri mattina la troupe al gran completo è stata “avvistata“ in piazza San Michele dove il cineasta ha avviato le prime riprese “tecniche“ del film che girerà a Lucca con due premi Oscar come protagonisti: Dustin Hoffman e Helen Hunt.

Tanti falsi avvistamenti, invece, per quanto riguarda Hoffman, per il momento ‘preceduto‘ sul set da una perfetta controfigura che ha messo i più fuori pista.

Al momento la troupe si sofferma sul catturare le migliori inquadrature sia dall’alto, con il drone, sia in alcuni iconici scorci cittadini, come le Mura o, appunto, ieri mattina, la centralissima piazza San Michele. Ieri in contemporanea i città sono approdati oltre alla troupe con Greenaway, anche quella di Linea Verde che ha “spartito“ l’Anfiteatro con i cameramen di “4 Ristoranti“ di Alessandro Borghese. Un set a cielo aperto senza se e senza ma.

L’amministrazione ha facilitato l’approdo del film a Lucca, come hanno avuto modo di dichiarare il sindaco Mario Pardini e l’assessore Remo Santini, supportando la produzione e la direzione organizzativa in ogni richiesta e esigenza. Un confronto costante, che va avanti da molto tempo e che proseguirà con una sinergia operativa nelle prossime settimane, oltre le festività natalizie.

Grande attesa anche per l’arrivo in città della protagonista femminile, il premio Oscar Helen Hunt, mentre la macchina organizzativa ha noleggiato un capannone in via Filzi a San Concordio, dove fa base, e ne sta cercando un altro.

