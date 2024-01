Green Le Mura in campo. Cerca il blitz a La Spezia

Riparte il campionato di Serie B femminile con il Green Le Mura Spring che affronta domani alle 18 l’Academy La Spezia in trasferta. Le biancorosse si sono allenate appieno una settimana, ed hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento. All’andata riuscirono ad imporsi per 82 a 54. La preparazione è stata incentrata prevalentemente sul piano tattico, analizzando con i video dell’andata i punti di forza delle avversarie e cercandone i punti deboli.

Ci sarà da fare particolare attenzione a Serpellini che mette a referto 11,7 punti/gara, mentre da oltre l’arco la tiratrice più pericolosa è Maiocchi con una media di 1,5 tripla a gara. Spezia, che lo scorso campionato arrivò in finale play-off, è attualmente in nona posizione di classifica quindi in piena bagarre per evitare i play-out e quest’anno subisce 63,4 punti/gara ed in casa ha collezionato soltanto due vittorie e cinque sconfitte.

Sarà quindi una partita molto difficile, dove le biancorosse dovranno cercare di mantenere alta la concentrazione, anche perché la terza giornata del girone di ritorno sarà sicuramente molto insidiosa. "Abbiamo approfittato della pausa natalizia - commenta il coach delle biancorosso, Luca Biagi - per recuperare alcune ragazze dagli acciacchi che avevano. Non è assolutamente semplice ripartire, né scontato, soprattutto dopo un mese di inattività bisognerà subito riabituarsi al ritmo partita".

"Sappiamo che non sarà semplice - aggiunge coach Biagi - , ma stiamo cercando di fare come sempre del nostro meglio. Da una settimana stiamo lavorando con tutte le effettive, e contiamo di arrivare pronte alla partita di domani, che sappiamo sarà difficile, ma noi come sempre cercheremo di scendere in campo con la giusta grinta e cattiveria, per fare una buona partita".

La sfida tra Academy La Spezia e Green Le Mura Spring sarà diretta da Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo e Luca Meini di Livorno.

Alessia Lombardi