Green Le Mura, Imma Gentile è la nuova direttrice sportiva

Imma Gentile (foto) è la nuova direttrice sportiva de Le Mura Spring. Atleta di grande spessore, con alle spalle una lunga carriera di altissimi livelli nei parquet di tutta Italia e d’Europa, ha la giusta esperienza e mentalità per dare il contributo al progetto Spring e sta già lavorando per progettare la nuova stagione sportiva. "Ringrazio sentitamente la società per la fiducia accordata - commenta - e sono estremamente motivata per questo incarico. Personalmente non sono amante dei proclami e quindi preferisco iniziare a lavorare duro come ho sempre fatto nella mia vita. È importante però anche “metterci la faccia“, cosa che mi contraddistingue da sempre, e quindi attesto che Le Mura Spring è un sodalizio ambizioso che vuole tornare in serie A con un percorso graduale caratterizzato da alcuni pilastri fondamentali che sono, senza ombra di dubbio, il suo settore giovanile che verrà potenziato sia quantitativamente che qualitativamente per dare solidità e futuro alla pallacanestro femminile lucchese". Intanto gara 1 del secondo turno play-off contro Nico Basket sarà il 7 aprile alle 18.30 a Ponte Buggianese.

Alessia Lombardi