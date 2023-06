Grazie Gioele Hai ispirato anche noi adulti

Cristiano Consorti

E’ sempre difficile iniziare con un numero. Ma qui vogliamo farlo perché ha un preciso significato: 71.561. Sono le visualizzazioni in una decina di giorni, del video sul profilo Facebook dell’atletica Virtus Lucca e che ritrae Gioele che aiuta un avversario, caduto in gara, a rialzarsi. Un oceano di visualizzazioni. Significa che il suo gesto ha colpito nel segno. E pensare che per lui è stato del tutto naturale! Ma questo numero porta con sé anche una speranza. Cioè che il gesto di Gioele possa aver ispirato migliaia di giovani. Quindi non possiamo far altro che ringraziarlo: sì, perché alla fine ha ispirato anche noi adulti che a volte rischiamo di dimenticare chi resta indietro. Per questo, grazie Gioele!