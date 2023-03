"Grazie all’ufficio della questura per il servizio sui passaporti"

Aveva inviato una mail alla questura di Lucca per sottolineare un disagio relativo al rilascio del passaporto. E la questura, in meno di 24 ore lo ha contattato. È successo a un cittadino, Gabriele Pirrera, che all’indomani del chiarimento, attraverso il nostro giornale vuole ora ringraziare pubblicamente gli uffici di via Cavour per la cortesia della presa in carico di quanto segnalato, con tanto di convocazione dell’interessato.

"Viaggio molto e ho rapporti sia con l’ufficio passaporti che con l’ufficio armi, dato che detengo il porto d’armi – spiega Pirrera -; impulsivamente, dal momento che avevo bisogno dei passaporti per mio suocero e mia figlia, avevo inviato una mail di lamentela alla questura perché non riuscivo ad avere le informazioni necessarie". Pirrera, si è visto subito contattare dal dirigente dell’ufficio passapporti: "Nel giro di 24 ore mi hanno dato tutte le spiegazioni e hanno aggiornato il sito internet nella parte relativa al rilascio del passaporto; una gentilezza dell’ufficio che ho molto apprezzato – sottolinea il cittadino – e che mi ha fatto capire anche lo sforzo degli addetti che, stante l’entrata in vigore della Brexit, ha visto aumentare la mole di lavoro". Pirrera, ringrazia dunque sia il dirigente che l’intero ufficio "per l’estrema attenzione dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente".