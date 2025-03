"Grazie alla cardiologia del S.Luca da un... ragazzo classe 1928"

"Grazie di cuore all’elettrofisiologia e al reparto di cardiologia dell’ospedale San Luca. Sono un ragazzo del 1928 – scrive il signor Franco Bianchini – che aveva bisogno di cambiare il pacemaker ad un cuore quasi esaurito e lo scorso 27 febbraio sono arrivato all’ospedale San Luca con tanta speranza ma anche qualche timore dovuto alla mia età. Compirò 97 anni il 31 marzo prossimo. E’ paradossale, ma ora dopo una settimana, l’unico meraviglioso sapore che ho, di quei 4 giorni di ricovero, è il ricordo di come sono stato accolto, curato e direi coccolato. Voglio di cuore ringraziare tutti (e non li nomino per non dimenticarmi nessuno) ma tutta l’equipe medica e paramedica dell’Elettrofisiologia e del reparto di Cardiologia del S. Luca, per la professionalità, gentilezza, cura, attenzione, dolcezza e umanità che hanno speso per un giovanotto di quasi 97 anni. Grazie ragazzi, ci vediamo al cambio pila!".