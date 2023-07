“Grazie al San Luca per le cure a mio padre“ E’ la lettera di un dipendente dell’Asl

Arriva anche una segnalazione “felice“ relativamente all’ospedale San Luca, e felicemente la accogliamo. Ed ha ancora maggior valore in quanto il mittente è un dipendente dell’azienda, il quale sentitamente vuole rivolgere un ringraziamento. “Il mio ringraziamento è per le cure ricevute da mio padre durante la lunga degenza presso il San Luca – dice il dottor Svaldo Sensi, che ricopre l’incarico di complessità organizzativa infermieristica del territorio Zona Lucca, e Distretto Piana –. Un ringraziamento che trova maggiore significatività in quanto io stesso sono dipendente dell’Azienda e quindi la valutazione oltre che a essere personale è professionale“. Indicatori positivi che evidenziano anche il fatto che competenze e professionalità non mancano all’interno della nostra sanità, anche se in questa fase mostra molti nervi scoperti. L’esperienza del dottor Svaldo Sensi conforta, e “parla“, sicuramente, anche per chi ha ricevuto un ottimo riscontro dell’operato all’interno della struttura ospedaliera del San Luca, ma magari semplicemente non pensa a farlo sapere pubblicamente. Noi de La Nazione, oltre a mettere in evidenza le criticità che ci vengono segnalate, volentieri pubblichiamo anche le esperienze di chi si è trovato bene, basta scriverci alla nostra mail [email protected], oppure anche al nostro numero whatsApp 335 6438765.